Deel dit artikel:











Auto total loss en bestuurder zwaargewond na ongeluk Zuiderpark Foto: MediaTV

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom. Dat gebeurde op de Zuiderparkweg in Rotterdam. Van de auto is weinig meer over.

De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto geknipt. De traumahelikopter is ook bij het ongeluk geland. Het slachtofer is met een spoedtransport overgerbacht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.