Pim Fortuyn Prijs genomineerden: columnisten, een hoofdredacteur en een directeur

Esther Voet, Özcan Akyol, Theodor Holman en Yoeri Albrecht zijn genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs 2018. Het is zondag zestien jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum.

De genomineerden werden zondagmorgen bekendgemaakt door Joost Eerdmans, jurylid van de verkiezing. Hij deed dat bij het televisieprogramma WNL op Zondag.

De Pim Fortuyn Prijs is de jaarlijkse prijs voor 'de meest Fortuynistische persoon in Nederland'. De winnaar moet volgens de organisatie een strijder zijn voor het vrije woord en stelling durven nemen in het maatschappelijk debat.

Esther Voet is hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Youri Albrecht directeur van De Balie. En Özcan Akyol en Theodor Holman zijn columnisten.

Over anderhalve week wordt bekend wie de Pim Fortuyn prijs krijgt. Vorig jaar ging ie naar de Rotterdamse columniste Ebru Umar.