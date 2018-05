LIVEBLOG: Volg de laatste eredivisiespeelronde op Radio Rijnmond

De laatste speeldag van de eredivisie staat voor de deur. Zondagmiddag werkt Feyenoord een uitwedstrijd af en komen Sparta en Excelsior thuis in actie. Radio Rijnmond is live bij al deze wedstrijden.

Vanaf 13:00 uur hoor je het stemgeluid van presentator Bart Nolles in Radio Rijnmond Sport. Om 14:30 uur beginnen sc Heerenveen-Feyenoord, Sparta-Heracles Almelo en Excelsior-Ajax.

Ook hebben we aandacht voor de knappe comeback van FC Dordrecht in de nacompetitie om promotie, gisterenavond in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Verder bespreken de knappe stunt van Forward Lease Rotterdam Basketbal van zaterdagavond tegen New Heroes/Den Bosch.

Wil je meepraten over deze wedstrijden? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.

sc Heerenveen - Feyenoord (aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Tapia, Toornstra, Amrabat; Berghuis, Vente, Boëtius

Sparta - Heracles Almelo (aftrap 14:30 uur)

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Chabot, Fischer, Nelom; Duarte, Mühren, Sanusi; Verhaar, Friday, Spierings

Excelsior - Ajax (aftrap 14:30 uur)

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Fortes; Faik, Messaoud, Koolwijk; Elbers, Van Duinen, Hadouir