Fraser en De Zeeuw te gast in FC Rijnmond

Henk Fraser schuift zondagavond aan in FC Rijnmond. Met de toekomstige trainer van Sparta bespreken we de degradatiestrijd van zijn nieuwe werkgever. Ook Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, neemt plaats in de regionale voetbaltalkshow.

Naast Fraser en De Zeeuw ontvangt presentator Bart Nolles ook chef sport Ruud van Os. Want er is genoeg te bespreken over de verrichtingen van de regioploegen. Zo stuntte FC Dordrecht zaterdagavond in de nacompetitie op bezoek bij SC Cambuur, waardoor de Schapenkoppen in de volgende ronde van de play-offs Sparta zullen treffen. Ook de duels van Feyenoord en Excelsior krijgen de aandacht. FC Rijnmond begint om 18:30 uur al op onze Facebook-pagina , waar je kunt meepraten en vragen kunt stellen aan de tafelgasten. Om 20:15 uur is het voetbalprogramma op TV Rijnmond te zien. Vervolgens wordt FC Rijnmond dan ieder uur herhaald.