Salomon na stunt Rotterdam Basketbal in Den Bosch: 'Gevoel van De Kuip'

Armand Salomon geniet een dag na de geweldige stunt van Forward Lease Rotterdam Basketbal tegen New Heroes/Den Bosch nog altijd. Zijn ploeg verraste in de Maaspoort met 92-89 tegen de Brabanders, waardoor de groenhemden de best-of-three wonnen en in de halve finale om de landstitel het gaan opnemen tegen regerend kampioen Donar Groningen.

"In de eerste wedstrijd kregen we ontzettende klop in Den Bosch. Toen wisten we één ding zeker: de knop moest om", stelt Salomon, die Rotterdam Basketbal gretig zag spelen. "Dat hebben we in de tweede wedstrijd gedaan, die we wonnen. Met een goed gevoel reisden we naar Den Bosch en daar hebben we keihard geknokt en gevochten. Met misschien wel de misplaatste arrogantie, dat we deze pot gingen pakken."

Op de vraag hoe Salomon de knop kon omzetten bij de Rotterdamse basketballers, kan hij moeilijk antwoord geven: "Je moet proberen jongens met metaforen te raken." De sfeer in de Maaspoort speelde wel een rol, zegt de coach. "Er is een bus met fans naar Den Bosch gegaan. Je kreeg een beetje het gevoel van De Kuip."