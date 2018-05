Deel dit artikel:











Net geen punten voor Bendsneyder in Spanje Bo Bendsneyder

Bo Bendsneyder is zondag net buiten de punten gefinisht in de Grote Prijs van Spanje. De Rotterdammer werd op het circuit van Jerez in de Moto2 zestiende, een positie te laag voor zijn eerste WK-punt. Het was wel de beste klassering in deze klasse voor de debuterende Bendsneyder, waarin hij dit seizoen zijn debuut maakt.

Lorenzo Baldassarri uit Italië won de race. Hij kwam bijna drie seconden eerder over de streep dan de Portugese nummer twee, Miguel Oliveira. De Italiaan Francesco Bagnaia finishte als derde op ruim zes seconden. Bagnaia behield de leiding in de ranglijst van het WK.