Hardlopen door de bioscoop, de Bijenkorf en de Markthal

Aan de derde editie van de Rotterdam Urban Trail heeft zondagmorgen een recordaantal van 4.500 lopers meegedaan. De parcours van 6,5 en 10 km ging langs meerdere bijzondere locaties.

"Zo liepen deelnemers door de iconische Markthal, Pathé Schouwburgplein, de Bijenkorf en het Oostelijk Zwembad", zegt organisatrice Rebekka Kadijk. De lopers werden daarna verwelkomd op het Schouwburgplein met een ontbijt en een medaille.

Volgens de organisatie was de derde editie geslaagd."De sfeer was geweldig en alle deelnemers kwamen ontzettend enthousiast over de finish", gaat Kadijk verder. Ze wijst erop dat het evenement uitverkocht was. En de deelnemers waren niet allemaal even getraind. Sommigen van hen stopten onderweg om snel even een selfie te nemen bij een van de bijzondere locaties.

Volgend jaar komt de Rotterdam Urban Trail weer terug, laat de organisatie weten. Er wordt dan gekeken of het aantal deelnemers kan worden uitgebreid.

De Rotterdam Urban trail maakt deel uit van de Urban Trail Series Nederland. Soortgelijke hardlooproutes zijn er ook in onder andere Utrecht, Den Haag en Zwolle.