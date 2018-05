Deel dit artikel:











Hockey: stadsderby HC Rotterdam-Leonidas onbeslist De vrouwenwedstrijd HC Rotterdam-Leonidas eindigde in 3-3

De derby in het dameshockey tussen HC Rotterdam en Leonidas in de overgangsklasse is zondag in een 3-3 gelijkspel geëindigd. De thuisploeg gaf vlak voor tijd nog een voorsprong weg van twee punten verschil.

Rosanne Gatsonides schoot Rotterdam uit een strafcorner in de twintigste minuut op een 1-0 voorsprong. Na de rust maakte Vivianne Kowalsk namens Leonidas gelijk (1-1). Rebecca Huijgens zorgde vervolgens voor twee treffers namens de withemden, waardoor de stand 3-1 was. Maar vlak voor tijd maakten Zoet Kalbfleisch en Demi Maasland (strafcorner) voor de Rotterdamse gasten nog gelijk. Aanstaande maandag zie je in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een reportage over deze hockeyderby. HC Rotterdam is in de overgangsklasse koploper. De uitzending start om 17:20 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.