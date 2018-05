Dalai Lama opnieuw naar Rotterdam

De Dalai Lama komt naar Rotterdam. De boeddhistisch leider heeft op 16 september een tweegesprek met de acteur Richard Gere.

Ook is er een lezing van de Dalai Lama met de titel 'Waarom mededogen essentieel is in deze onrustige tijd'. Het interview en de lezing worden gehouden in het kader van het 30-jarig bestaan van mensenrechtenorganisatie International Campaign for Tibet. Gere is voorzitter van het bestuur.

Ook op 17 september is de Dalai Lama in Rotterdam. Hij geeft dan de Boeddhistische les: 'Acht verzen voor het trainen van de geest in compassie.'

De Dalai Lama was in 2014 voor het laatst in Nederland. Ook toen gaf hij een lezing in een uitverkocht Ahoy.