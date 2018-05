Deel dit artikel:











Processie voor Liduina in zomers Schiedam Foto: Martin van den Bogaert Foto: Martin van den Bogaert Foto: Martin van den Bogaert Foto: Martin van den Bogaert

Het was typisch weer voor het strand, het zwembad of de barbecue, maar in Schiedam vonden ze het meer tijd voor een processie. Op het feest van de stadsheilige Sint Liduina werd een processie gehouden, met de relieken (=overblijfselen) van de heilige.

De processie werd gevolgd door een korte oecumenische dienst in de Grote Kerk van Schiedam. Daarna was er nog een versperdienst in de basiliek. De processie vindt elk jaar plaats op de zesde zondag in de Paastijd. De processie werd voorgegaan door Monseigneur van den Hende, bisschop van Rotterdam. Liduina leefde in de vijftiende eeuw in Schiedam. Op 15-jarige leeftijd raakte ze voor de rest van haar leven verlamd. Daarna wijdde ze haar leven aan God. Ook kreeg ze visioenen over de hemel, de hel en het vagevuur. De Schiedamse werd in 1890 door paus Leo XIII heilig verklaard.