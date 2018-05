Feyenoord winnaar in Friesland na vermakelijke slotfase

Feyenoord heeft zondag het seizoen afgesloten met een overwinning. In Friesland zegevierden de Rotterdammers met 3-2 tegen sc Heerenveen. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst was al zeker van de vierde plaats in de eredivisie.

Tijdens de eerste helft drukte Steven Berghuis, die in Friesland jacht maakte op de topscorerstitel van Nederland, zijn stempel namens Feyenoord. In de tiende minuut schoot de buitenspeler van de Rotterdammers raak na fraaie aanval via doelman Justin Bijlow en rechtsback Kevin Diks (0-1).

Het 'houtwerk' verhinderde de thuisploeg als de gasten van een aantal doelpunten, maar het was Berghuis die uiteindelijk in de laatste minuten van het eerste bedrijf de 0-2 maakte.

Onnodig spannend

Na de rust gaf Feyenoord de voorsprong echter weg. In een knotsgekke minuut kwam Heerenveen op gelijke hoogte. Eerst was het Jordy Bruijn die de aansluitingstreffer maakte (1-2). Vervolgens werkte Jan-Arie van der Heijden een voorzet van oud-Spartaan Denzel Dumfries in eigen doel (2-2).

De Friezen konden weer een minuut later op voorsprong komen via een strafschop, maar Bijlow keerde de inzet van Arber Zeneli. Het duel ging op en neer met kansen aan beide kanten. Uiteindelijk ging Feyenoord er nog met de winst vandoor. In de laatste minuut schoot de ingevallen Bilal Basacikoglu de 2-3 op het scorebord.

sc Heerenveen - Feyenoord 2-3 (0-2)

10' 0-1 Steven Berghuis

41' 0-2 Steven Berghuis

79' 1-2 Jordy Bruijn

80' 2-2 Jan-Arie van der Heijden (eigen doelpunt)

90' 2-3 Bilal Basacikoglu

Bijzonderheid: 81' Justin Bijlow stopte een strafschop van Arber Zeneli

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Diks (85' Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Haps; Tapia, Toornstra, Amrabat; Berghuis, Vente (68' Van Persie), Boëtius (68' Basacikoglu)