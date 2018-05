Sparta onderuit in 'oefenwedstrijd' voor aanvang nacompetitie

Sparta gaat de nacompetitie in met een nederlaag in het laatste competitieduel van het seizoen. Heracles Almelo zegevierde op Het Kasteel (2-5). De Rotterdammers waren al zeker van een plaats in de nacompetitie en de gasten werkten zonder belangen dit duel af.

Het mooiste moment van de wedstrijd vond na drie minuten plaats. Fans van Sparta en Heracles gingen een minuut lang applaudisseren voor het overleden kindje Julie (3). Een hartverwarmend gebaar van beide supportersgroepen.

Halverwege de tweede helft kwam Sparta op voorsprong via een mooi doelpunt van Fred Friday, die de bal achter zijn standbeen achter Heracles-keeper Bram Castro schoot (1-0). Lang kon de Kasteelclub niet genieten van deze stand, want twee minuten later mocht Kristoffer Peterson langs meerdere Rotterdammers slalommen en gelijk maken (1-1). Een aderlating was het geblesseerd uitvallen van Jeffrey Chabot, die het veld per brancard moest verlaten.

Vlak na de rust nam Sparta snel de voorsprong. Stijn Spierings, die als aanvaller acteerde, schoot de 2-1 binnen. De Rotterdammers konden deze stand niet vasthouden, want de zwart-witten konden halverwege het tweede bedrijf gelijk maken via Vincent Vermeij (2-2). Tim Breukers, de rechtsback van Heracles Almelo, scoorde in de 78e minuut zijn eerste treffer van het seizoen: 2-3.

De Kasteelclub moest tijdens de blessuretijd in korte tijd twee goals slikken. Paul Gladon pakte tegen zijn oude club een doelpuntje mee (2-4). Een minuut later was het weer raak voor Vermeij, die zijn tweede goal van de middag produceerde. Sparta treft in de tweede ronde van de nacompetitie FC Dordrecht. Het eerste duel is aanstaande donderdag op de Krommedijk.

Sparta - Heracles Almelo 2-5 (1-1)

24' 1-0 Fred Friday

26' 1-1 Kristoffer Peterson

50' 2-1 Stijn Spierings

61' 2-2 Vincent Vermeij

78' 2-3 Tim Breukers

90+1' 2-4 Paul Gladon

90+2' 2-5 Vincent Vermeij

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Chabot (30' Breuer), Fischer, Nelom; Duarte, Mühren (68' Mühren), Sanusi; Verhaar (45' Alhaft), Friday, Spierings