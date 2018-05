Excelsior verrast niet tegen Ajax

Excelsior heeft zondag het eredivisieseizoen met een elfde plaats afgesloten. De Kralingers zakten wel een plaats op de ranglijst na een 2-1 thuisnederlaag tegen Ajax. Beide ploegen speelden alleen nog om de eer.

Het was Excelsior dat tijdens de twintigste minuut van de wedstrijd de leiding nam. Al kregen de Kralingers wel wat hulp van de Amsterdammers. Matthijs de Ligt trapte op knullige wijze een terugspeelbal helemaal verkeerd terug (1-0).

Ajax stelde in de tweede helft snel orde op zaken via Justin Kluivert, die met een goede kopbal bij de tweede paal Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson verschalkte (1-1). Zeven minuten later was een Amsterdamse voorsprong daar. Kasper Dolberg benutte een strafschop (1-2).

De Kralingers probeerden in de tweede helft minstens nog een punt te pakken, maar verschillende inzetten troffen uiteindelijk geen doel. Het was de laatste wedstrijd van trainer Mitchell van der Gaag op Woudestein, die Excelsior gaat verlaten.

Excelsior - Ajax 1-2 (1-0)

20' 1-0 Matthijs de Ligt (eigen doelpunt)

46' 1-1 Justin Kluivert

53' 1-2 Kasper Dolberg (strafschop)

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Fortes; Faik, Messaoud (73' Vermeulen), Koolwijk (78' Caenepeel); Elbers, Van Duinen, Hadouir (68' Garcia)