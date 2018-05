Spelen met Lego in het teken van Bevrijdingsdag

Het was er misschien niet het weer ervoor, maar meer dan 3 duizend kinderen zaten dit weekend in de Evenementenhal in Gorinchem te spelen met LEGO.

Het evenement 'Bouwblokjes' stond voor een groot deel in het teken van Bevrijdingsdag. Zo werd er twee dagen gewerkt aan een Vrijheidsmonument. "Met het bouwen van een Vrijheidsmonument hopen we een steentje bij te dragen aan de bewustwording van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is'", zegt organisator Reneé Reinders.

Zo maakt de 8-jarige Tygo uit Arkel het 'kasteel van Willem-Alexander'. "Dit is het zand", legt'ie uit. "en dat zijn allemaal bosjes. Dit is de muur." En uiteraard heeft de muur ook een rood-wit-blauwe vlag. "Ja, de vlag hoort erbij!"

De 12-jarige Joost uit Leerdam heeft ook een vlag gemaakt met LEGO. "Met oranje aan de boven en onderkant", laat hij zien,"als teken van vrijheid."

Ook andere dingen

Bij voorgaande edities van het LEGO-spektakel waren er 6 duizend bezoekers. Ook deze keer was er een grote legomarkt, met alle denkbare legoblokjes. Anderen kwamen voor legodemonstraties met allerlei creaties.

Voor de mensen die de blokjes niet meer konden zien was er een Virtual Reality Experience. Bezoekers konden een virtuele reis maken boven Parijs of op een bewegende vloer stappen en een ritje maken in de achtbaan.