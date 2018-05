Berghuis met Feyenoord geen topscorer: 'Was ermee bezig'

Steven Berghuis was zondagmiddag op dreef in Friesland. De Feyenoorder scoorde in het uitduel tegen sc Heerenveen twee keer in de met 3-2 gewonnen duel, maar de buitenspeler zag de topscorerstitel uiteindelijk naar Alireza Jahanbakhsh van AZ gaan. De Iranees maakte drie treffers meer dan Berghuis, die achttien keer dit seizoen scoorde.

"De topscorerstitel zat in mijn hoofd, maar de kans was klein dat ik die zou pakken", zegt Berghuis tegen RTV Rijnmond. "In de rust hoorde ik hoe de spelers op de andere velden ervoor stonden. Ik was ermee bezig. Maar als iemand anders er beter voor had gestaan, dan had ik de bal afgegeven." Verder was Berghuis met veertien assists betrokken bij doelpunten van Feyenoord.

"Ik ben een liefhebber. Het seizoen is snel gegaan. Of ik blij ben dat het erop zit? Niet per se, want het is jammer dat we vierde zijn geworden", aldus Berghuis, die zegt dat er geen interesse van clubs in hem is.

Wat Berghuis nog meer te vertellen had na sc Heerenveen-Feyenoord (2-3), zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.