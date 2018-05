Koolwijk: 'Fantastisch seizoen geweest voor Excelsior'

Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk sluit het seizoen, ondanks de 2-1 thuisnederlaag tegen Ajax, met een goed gevoel af. De Kralingers eindigden dit eredivisieseizoen op de elfde plaats met veertig punten uit 34 duels.

"Vandaag was het moeizaam. Je zag dat iedereen toe was aan vakantie", concludeerde Koolwijk, die vond dat Excelsior redelijk goed tegen Ajax begon. Hij had het gevoel dat de Amsterdammers maar even hoefden aan te zetten om het duel af te maken. "Het is een fantastisch seizoen geweest, ondanks de wisselvallige laatste weken."

De 'kapitein' van Excelsior merkt op dat zijn ploeg dit seizoen stabiel was. "Maar bij deze club blijft de vraag welke spelers vertrekken of erbij komen. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren: er moet een nieuwe trainer komen. Ook nieuwe spelers", aldus Koolwijk.

Wat Koolwijk nog meer te vertellen had over het komende seizoen van Excelsior, hoor je in het bovenstaande interview met Dennis Kranenburg.