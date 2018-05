Deel dit artikel:











VIDEO: Volop genieten van strandweer Hoek van Holland Archieffoto Hoek van Holland - ANP (Bram van de Biezen)

Het was zondag een stralende dag en dat was meteen te merken op het strand van Hoek van Holland. Met temperaturen van boven de 25 graden was het volop genieten voor de duizenden badgasten.

Wie op tijd van huis vertrok had geluk met het vinden van een plekje. Maar vanaf het middaguur stonden automobilisten lange tijd in de file en waren de parkeerplekken vol. In sommige gevallen moest er een uur worden gelopen om bij het strand aan te komen. Zonaanbidders hebben ook komende week geluk. Nog zeker tot en met woensdag worden er temperaturen van boven de twintig graden verwacht.