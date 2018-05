Advocaat: 'Sparta redt het niet op zeventig procent'

Trainer Dick Advocaat was zondag na afloop van Sparta-Heracles (2-5) niet tevreden over de verrichtingen van de Rotterdammers. "Ik had nog bozer kunnen worden bij de laatste drie goals, maar op een gegeven moment heeft dat geen zin meer. Die koppen moeten voor donderdag leeg", aldus De Kleine Generaal.

"Als we denken dat we op zeventig procent kunnen spelen, dan redt je het niet." Advocaat laakt vooral de instelling van de Sparta-spelers: "We moeten het met de juiste instelling doen. Dat was vandaag ver te zoeken."

Nu wacht FC Dordrecht in de tweede ronde van de nacompetitie om handhaving. "Morgen heb ik de spelers vrij gegeven. We beginnen dinsdag weer. Vandaag zag je dat deze ploeg keihard moet werken om resultaten te halen", zegt Advocaat, die het duel tegen Heracles Almelo snel wil vergeten. "We zijn er nog lang niet. Verre van."

Wat Advocaat nog meer te vertellen had na Sparta-Heracles Almelo (2-5), hoor je in het bovenstaande interview met Ruud van Os.