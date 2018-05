Deel dit artikel:











Honkbal: Neptunus behoudt koppositie Neptunus

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag in de hoofdklasse de zesde overwinning op een rij geboekt. In Bussum was de Rotterdamse honkbalformatie met 5-1 te sterk voor HCAW. Na zes wedstrijden is het team van coach Ronald Jaarsma ongeslagen koploper met twaalf punten.

Pas in de zevende inning kon HCAW tegen Neptunus een punt scoren. Dat gebeurde bij een 5-0 stand. Vervolgens kwam de overwinning niet meer in gevaar voor de Rotterdammers. Volgende week speelt Neptunus drie keer tegen DSS uit Haarlem. Deze wedstrijden zijn op donderdag, zaterdag en zondag.