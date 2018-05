Deel dit artikel:











Mendes Rodrigues doet goede zaken in Turkse titelstrijd Garry Mendes Rodrigues

Garry Mendes Rodrigues heeft zondagavond in de Turkse competitie een belangrijke rol gespeeld in de titelstrijd van Galatasaray. De Rotterdammer scoorde in het met 2-1 gewonnen uitduel tegen Akhisarspor tweemaal.

De Kaapverdiaan maakte hiermee zijn achtste en negende doelpunt van het seizoen. Mendes Rodrigues is een buitenspel van de ploeg uit Istanboel. Namens Akhisarspor miste Soner Aydogdu in de 33e minuut bij een stand van 0-2 een strafschop. In de extra tijd verzuimde Bafetimbi Gomis (Galatasaray) eveneens van elf meter te scoren. Eljero Elia, oud-speler van Feyenoord, strijdt met zijn team Basaksehir ook om de Turkse landstitel. Hij liep vrijdagavond met zijn ploeg wel averij op door 1-1 gelijk te spelen tegen Sivasspor. Ook Fenerbahçe dingt mee om het kampioenschap. Beide ploegen staan op drie punten achterstand op Galatasaray met nog twee speelronden te gaan.