Fraser in FC Rijnmond: 'Het komt aan op strijdbaarheid bij Sparta' De samenstelling van FC Rijnmond van zondag 6 mei 2018 (v.l.n.r.): Bart Nolles, Hans de Zeeuw, Henk Fraser en Ruud van Os

Henk Fraser is komend seizoen de nieuwe trainer van Sparta. Daarom volgt hij de degradatiestrijd van zijn toekomstige werkgever op de voet, maar de trainer ziet ook dat de Kasteelclub het in de verdediging zwaar heeft. "Vandaag was het tegen Heracles Almelo vooral reageren in plaats van anticiperen", zegt Fraser in FC Rijnmond.

Presentator Bart Nolles had zondagavond een goed gevulde tafel. Ook Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, en chef sport Ruud van Os schoven aan. Natuurlijk kwam naast de degradatiestrijd van Sparta ook de miraculeuze ontsnapping van FC Dordrecht in de nacompetitie tegen SC Cambuur ter sprake. Verder bespraken de mannen in FC Rijnmond de uitslagen van Feyenoord en Excelsior, die nu klaar zijn in de eredivisie.