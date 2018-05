Deel dit artikel:











Dode gevonden in water bij Rotterdam-Feijenoord Foto: MediaTV

In het water aan de Piet Smitkade in Rotterdam-Feijenoord is gisteravond laat een stoffelijk overschot gevonden. Een omstander zag het lichaam in het water liggen en belde de politie.

Het is niet duidelijk of het om het lichaam gaat van de opvarende van een binnenvaartschip die vorige week maandag overboord sloeg . Eerdere zoekacties naar deze persoon met sonarboten van de Zeehavenpolitie leverden niets op.