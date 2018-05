Burgers met natte voeten wijzen vooral naar de overheid

Hoosbuien die er voor zorgen dat hele straten blank staan en kelders onderlopen. Dankzij klimaatverandering wordt dit probleem elk jaar iets groter. Mensen die hiermee te maken hebben, kijken voor een oplossing vooral naar de overheid, zo blijkt een enquête van RTV Rijnmond, de NOS en andere regionale omroepen.

Zo wil 85 procent van de mensen die zeggen regelmatig wateroverlast te hebben, dat de gemeente meer investeert in de riolering. Maar van dezelfde groep is slechts een kwart bereid meer rioolheffing te betalen.

Ook als het gaat om vergroenen van de omgeving wordt er vooral naar de gemeente gekeken: Bijna 70 procent vindt het een goed idee om harde bestrating te vervangen door groen, terwijl iets meer dan de helft zegt bereid te zijn zelf aanpassingen in zijn of haar eigen tuin te doen.

Straat blank

Aan het onderzoeken deden meer dan 1700 mensen mee die zeggen serieuze problemen te ervaren doordat regenwater soms in hun kelder of kruipruimte komt , de straat blank zet of in enkele gevallen zelfs hun woning binnenloopt.

Volgens waterexpert Oscar Kunst van Stichting Rioned, de koepel voor waterbeheer en riolering in Nederland, zijn gemeenten lang niet in alle gevallen verantwoordelijk om wateroverlast te voorkomen. Zo ben je als particulier zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van je kelder, en wordt rioolwater dat opborrelt in je kelder doorgaans veroorzaakt door een ontluchtingsprobleem, stelt Kunst.

Hij vindt het opvallend dat veel mensen in het onderzoek het als een probleem ervaren dat hun straat regelmatig blank staat. "Water op straat bij hevige buien hoort juist op te treden. Het is een goede manier om water langzaam af te voeren naar het riool." Volgens hem moeten we er vooral aan wennen dat het steeds vaker gebeurt.

Ook wijst hij er op dat het probleem in de meeste gevallen niet bij het riool ligt. "Het riool is Nederland is in overwegend goede staat en kan het water vaak wel aan. Het gaat vooral erom dat je gebouwen die droog moeten blijven hoog genoeg aanlegt of beschermt, zodat het oppervlak waar water een tijd kan staan groot genoeg is."

20 miljoen

De NOS en de regionale omroepen vroegen ook aan gemeenten hoe vaak ze problemen ervaren en wat ze doen om dat op te lossen. Van de 235 gemeenten die antwoord gaven op onze vragen zeggen 195 weleens wateroverlast hebben, 32 gemeenten zeggen dat het zelfs regelmatig voorkomt.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten volop bezig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken en maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Zo investeert de gemeente Stichtse Vecht 20 miljoen euro om alle wegen en openbaar groen in het dorp Kockengen met een halve meter te verhogen, om wateroverlast door verzakkingen in het polderdorp tegen te gaan.

Regentonnen

Nagenoeg alle gemeenten zeggen bij de aanleg van nieuwe woonwijken en industrieterreinen rekening te houden met toekomstige hoosbuien. Meer dan de helft van de gemeente is bezig regenwaterpijpen af te koppelen van het riool. Limburgse gemeenten verstrekken daarvoor ook nog eens subsidie aan haar inwoners, om ze aan te moedigen hier aan mee te doen. Voor groene daken stelt een op de zes gemeenten geld beschikbaar.

Volgens Oscar Kunst helpen lang niet alle maatregelen tegen wateroverlast. "Groene daken, verharding verwijderen en regentonnen zijn goed voor andere doelen dan het tegengaan van wateroverlast." Wat wel helpt zijn plekken creëren die echt veel water kunnen bergen, zoals laagtes in tuinen, greppels en enorme groenstroken.

Dat er honderden miljoenen extra's worden geïnvesteerd gaan veel burgers de komende jaren merken in hun portemonnee. Bijna 40 procent van de gemeenten verwacht dat rioolheffing meer zal stijging dan de inflatie de komende jaren.