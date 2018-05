Feyenoord-doelman Jones in WK-voorselectie Australië

Brad Jones in actie voor Feyenoord

Brad Jones is door bondscoach Bert van Marwijk opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Australië. De 36-jarige eerste doelman van Feyenoord moet met drie andere keepers strijden voor drie plekken.

De drie andere kandidaten zijn Mathew Ryan van Brighton & Hove Albion, Danny Vukovic van Racing Genk en Mitchell Langerak van Nagoya Grampus. De volledige Australische voorselectie gaat zich in Turkije voorbereiden op het WK.

Het WK in Rusland begint voor Australië op 16 juni met een wedstrijd tegen Frankrijk in de voor Feyenoord interessante poule C. Ook het Peru van Renato Tapia en het Denemarken van Nicolai Jorgensen zitten daarin.