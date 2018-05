Autobrand in Rotterdam-West: 'De vlammen kwamen tot aan het dak.'

Op de Henegouwerlaan in Rotterdam-West is maandagochtend een bestelbus uitgebrand. "De vlammen kwamen tot aan het dak", zegt de automobilist.

Bij de brand raakte niemand gewond, maar de bestuurder beseft goed dat het heel anders had kunnen lopen. "Ik was aan het rijden, rook plastic en opeens kwam er rook uit de motorkap. Toen heb ik hem aan de kant gezet, 112 gebeld en toen ging hij helemaal in de fik."

De witte bestelbus was niet meer te redden en is weggetakeld. De automobilist hoefde zijn weg niet lopend te vervolgen. Hij was onderweg voor zijn werk en werd door een collega opgehaald.

Gelukkig voor hem handelt zijn baas de uitgebrande auto verder af. "Toen die nog brandde, heb ik de zaak al gebeld. De baas zei: 'daar doe je niets aan.'"