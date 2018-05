Seizoen Feyenoord en stuntend FC Dordrecht in Sportclub Rijnmond

Feyenoord en FC Dordrecht hebben een prominente plek in de televisie-uitzending van Sportclub Rijnmond. De Rotterdammers sloten het eredivisieseizoen af met een 3-2 uitzege bij sc Heerenveen, terwijl de Schapenkoppen in de nacompetitie tegen SC Cambuur voor een miraculeuze ontsnapping zorgden.

In Sportclub Rijnmond blikken we terug op het seizoen van Feyenoord met een aantal journalisten. Verder zie je een interview met Menno Bergsen, die zaterdagavond debuteerde in het doel van FC Dordrecht tijdens de spectaculaire wedstrijd tegen Cambuur.

Ook hebben we aandacht voor de Feyenoord Soccer Schools, die afgelopen week in het Spaanse plaatsje Salou verbleven. Daarnaast zie je een reportage over de JO13-1 van amateurclub Spartaan '20. Bovendien waren we bij de hockeyderby tussen de dames van HC Rotterdam en Leonidas.

Sportclub Rijnmond begint om 17:20 uur op TV Rijnmond en wordt vervolgens ieder uur herhaald.