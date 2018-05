Zon in de regio: 'Het worden topdagen'

Het worden zonovergoten dagen volgens onze weerman Jules Geirnaerdt. De temperatuur loopt maandag op tot 25 graden en dinsdag tot maar liefst 27 graden.

Ondertussen is er een zwak windje (behalve aan zee, waar tijdelijk zeewind kan optreden) en blijft het de hele dag onbewolkt. Ook morgen is er geen wolkje aan de lucht. "Het worden topdagen", zegt Geirnaerdt. En dat is ook wel lekker, want woensdag lijkt het voorbij te zijn met de zonpret, vertelt hij.

"Woensdag begint zonnig en warm, maar later komt de bewolking en is er kans op een bui. Vooral woensdagavond en donderdagnacht is er kans op onweer."

Donderdag wordt het dan nog maar 14/15 graden. "In het weekend wordt het weer warmer en gaan we richting de 18 graden. Er is dan wat zon, maar ook kans op een bui."

Zwemmen

Waterratten kunnen het best in meren zwemmen, waar de watertemperatuur ongeveer zo'n 16 graden is. Het zeewater is een stuk kouder en kan onder de tien graden zijn. "Je kunt kramp krijgen van de kou en verstijven", zegt Geirnaerdt.

En als je toch in het water wilt duiken, dan moet je vooral voorzichtig zijn. "Met Nieuwjaarsdag springen we ook gewoon met een rookworst het ijskoude water in", aldus Geirnaerdt.