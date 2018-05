Geheim waterbassin op schoolplein in Rotterdam-West

Rotterdam moet groener! Althans als het aan de gemeente ligt. Bij basisschool Al-Ghazali in Rotterdam-West zijn ze daar al mee bezig; sinds donderdag hebben zij een 'groen' schoolplein.

Op het plein is niet alleen veel groen aangeplant: er liggen ook boomstammen, er staat een grote zandbak en er is een waterpomp aanwezig.

Opvallend is vooral dat wat je niet ziet: er ligt namelijk sinds donderdag een verborgen waterbassin onder het voetbalveld. Daarmee moet onder andere wateroverlast worden bestreden, zoals de gemeente graag ziet.

"Het regenwater wordt opgevangen en weer hergebruikt", legt directeur Najiba Belah uit. "De bomen en planten worden ermee voorzien van water. Dat is een natuurlijke recycling van het water."

Watertegeltjes

Het schoolplein is nog niet helemaal klaar, zo worden er nog speciale kinderkopjes gelegd. Deze 'watertegeltjes' komen in de buurt van regenpijpen te liggen. Belah: "Ze zijn gekoppeld aan de regenpijpen. De regen wordt van daaruit weer doorgevoerd naar de bomen."

Het idee is dat het water tussen de kinderkopjes door naar de bomen toe loopt. En dat is nodig ook, want de grote bomen hebben het - voornamelijk in de zomer - moeilijk op het schoolplein aan de Van Lennepstraat in Spangen. Door gebrek aan water sterven ze af.

Bewust omgaan met water

"We hopen dat op deze manier op te lossen", verklaart de trotse directeur. Maar dat is voor de school niet de enige reden om over te stappen op het groene schoolplein.

"Wij hopen dat de kinderen meer bewust omgaan met water. Er zitten natuurlijk elementen in: het recyclen en het voeden van onze natuur. Ook hopen we dat het regenwater minder over het schoolplein loopt, maar naar de waterbuffer toe."