Een vreemde vangst voor de politie maandagochtend: ze hebben in een Schiedamse tuin een hagedis opgepakt.

De agenten kregen een melding van een vrouw dat er een hagedis in haar tuin lag. Ze was bang dat het veelkleurige beestje met luipaardprint giftig was.

De dierenambulance haalt het beestje op, maar weet nog niet waar het heen moet. Het vermoeden is dat het om een luipaardgekko gaat. Die komt voornamelijk in Azië voor.