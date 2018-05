Politiehond neemt wraak op feestverstorende ex

Politieagenten hebben afgelopen weekend in Alblasserdam een man opgepakt die tot twee keer toe het feestje van zijn ex niet wilde verlaten. Bij de arrestatie schopte de 46-jarige Dordtenaar ook nog tegen de kop van een politiehond. Die nam meteen wraak.

Agenten waren in de nacht van zaterdag op zondag al eerder bij het huis aan de Eksterstraat langsgegaan, omdat de ex een feestje - waarvoor hij was uitgenodigd - niet wilde verlaten. Toen agenten arriveerden, bleek de man al vertrokken te zijn.

Maar rond 02:30 uur kwam opnieuw een melding dat de man zich bij de woning ophield. Toen de agenten zich opsplitsten, hoorde een van hen gerommel in de schuur. Ze kregen van de bewoonster de sleutel van het schuurtje, openden de deur en vonden daar haar ex.

De feestverstoorder verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en schopte daarbij een politiehond tegen zijn kop. Het dier nam meteen wraak: hij beet de schopper in zijn been en trok hem daarna uit de schuur.

Daarna werd de verdachte meegenomen naar het ziekenhuis voor zijn bijtwonden en ook daar bleef de man agressief, hij schold het verplegend personeel uit. Nadat de wonden waren schoongemaakt en gehecht, is de man meegenomen naar het politiebureau in Dordrecht.