Rotterdammer opgepakt voor gewapende woningoverval

De politie heeft een 22-jarige Rotterdammer uit Hoogvliet opgepakt voor een woningoverval in Rotterdam-Zevenkamp vorig jaar. Hij bedreigde zijn slachtoffer met een vuurwapen.

Samen met een andere man overviel de Rotterdammer op 9 november een bewoner van de Nat King Colesingel. Eén van de overvallers kende het slachtoffer. Het is onbekend of een persoonlijk motief een rol speelde.

Of de opgepakte Rotterdammer de bekende van het slachtoffer is, is niet bekend gemaakt. De andere dader is nog op vrije voeten.

Bij de overval werden persoonlijk spullen en wat geld buitgemaakt. De 22-jarige man is vorige week maandag opgepakt en woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft voorlopig vastzitten, maakte de politie maandag bekend.