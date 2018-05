Erasmusbrug en Euromast kleuren blauw voor Wereld ME-dag

Verschillende gebouwen en objecten in de regio worden aanstaande zaterdagavond blauw verlicht wegens Wereld ME-dag. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de 17 miljoen mensen wereldwijd die de ziekte Myalgische Encefalomyelitis (ME) hebben.

De ziekte is ook wel bekend als het Chronischvermoeidheidssyndroom (CVS). Mensen met ME/CVS zijn niet alleen uitgeput, maar hebben ook andere klachten, zoals spier- en gewrichtspijn, spierzwakte en een slechte nachtrust.

Op zaterdag 12 mei vraagt de actiegroep #MillionsMissing Holland aandacht voor meer onderzoek naar de ziekte, educatie van artsen en gelijke burgerrechten voor mensen met ME. Het aandacht vragen gebeurt met blauwe verlichting, omdat blauw de kleur is van het ME Awareness-lintje.

Gelijkheid

"ME-patiënten staan nog mijlenver af van gelijkheid ten opzichte van andere patiënten met een fysieke aandoening. Er zijn geen ME-poliklinieken en ook zijn er maar zeer weinig artsen in Nederland waar patiënten met hun klachten terecht kunnen", zegt de ME/CVS Stichting Nederland.

​In Rotterdam zullen onder meer de Erasmusbrug, de Euromast, de Hofpleinfontein en het politiebureau aan de Boezemsingel meedoen met de actie. Ook het gebouw van bedrijf Nedelko in Barendrecht, te zien vanaf de A29, is zaterdagavond blauw verlicht.