'Drenkelingen' blijken spelende kinderen

Hulpdiensten zijn maandagmiddag massaal uitgerukt omdat in Barendrecht een kind in het water zou zijn gevallen. Op de melding kwamen onder andere duikers en brandweermannen af, maar eenmaal aangekomen op de Koedood bleek het loos alarm.

De twee kinderen waren in het water terechtgekomen, omdat hun rubberen bootje was omgeslagen. Omstanders waarschuwden de hulpdiensten, maar dat bleek nergens voor nodig: de kinderen klommen op eigen kracht terug in hun bootje en vervolgden hun vaartocht.