FC Dordrecht rekent op volle bak tegen Sparta

"Ik ga er vanuit dat we tegen Sparta voor een uitverkocht huis spelen", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht. De Schapenkoppen schakelden dit weekend op miraculeuze wijze SC Cambuur uit.

Na een 1-4 nederlaag in eigen huis won FC Dordrecht zaterdagavond in Leeuwarden met dezelfde cijfers en ging via strafschoppen door in de play-offs. "Nee, die glimlach is voorlopig niet meer van mijn gezicht te krijgen", beaamt De Zeeuw.

Vrolijk en optimistisch

Hij is niet de enige die bij het knusse stadionnetje in Dordt met een vette smile rondloopt. Tijdens de voorverkoop voor het duel met Sparta op Hemelvaartsdag (a.s. donderdag), die maandagochtend begon, tonen de supporters zich vrolijk en optimistisch.

"3-1 winnen en uit met 0-1. De finale winnen we ook en we gaan weer naar de eredivisie", weet er eentje al. Een ander is wat behoedzamer: "Sparta is wel een eredivisieclub. Het wordt niet makkelijk, thuis 1-1 en hopelijk uit weer stunten."

Clubcard

FC Dordrecht rekent op een volle bak. De eerste kaartjes werden zondag verkocht aan seizoenkaarthouders, de rest van de 4200 kaarten ging maandag in de verkoop. Wie een kaartje wil kopen, heeft wel een clubcard nodig. Niet iedereen bleek die te hebben.

"Het lijkt wel of er nu allerlei mensen onder een steen vandaan komen", zegt De Zeeuw. "We gaan proberen om ook hen snel aan een clubcard te helpen, zodat ze toch kaartjes kunnen kopen". Zo'n kaart kost vijf euro en is vijf jaar geldig.

"Dat heb ik er wel voor over. Dit is toch een speciale wedstrijd. Die wil ik wel zien", zegt een liefhebber, die al lang niet op de Krommedijk geweest is. De doorgewinterde supporters praten al over dinsdagavond half acht, want dan begint de voorverkoop voor de uitwedstrijd.