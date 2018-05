Amrabat en El Ahmadi in WK-voorselectie van Marokko

Feyenoord-middenvelders Karim el Ahmadi en Sofyan Amrabat zijn door de Franse bondscoach Hervé Renard opgenomen in de WK-voorselectie van Marokko. Het land begint de voorbereiding met 35 spelers wat nog gereduceerd moet worden tot 23.

Naast El Ahmadi en Amrabat is eveneens de toekomstig Feyenoorder Yassin Ayoub opgenomen in de voorselectie. Ook eredivisiespelers Hakim Ziyech (Ajax) en Zakaria Labyad (Utrecht) zijn opgeroepen.

Marokko is op het WK in Rusland ingedeeld in de zware poule B met Europees Kampioen Portugal, Spanje en Iran als tegenstanders. Het toernooi begint voor de Afrikanen met een duel tegen Iran op 15 juni.