Justitie wil 'nachtmerrie van elke vrouw' langer in de cel Archieffoto

Justitie heeft hoger beroep aangetekend in een verkrachtingszaak. Arthur C. zou langer de cel in moeten dan de twaalf jaar die de rechter eind april oplegde. Justitie had een gevangenisstraf van 21 jaar plus tbs geëist.

C. verkrachtte in maart 2017 een vrouw in haar eigen woning. Hij wachtte haar op toen zij van Rotterdam Centraal naar haar huis in de Provenierswijk liep, sleurde het slachtoffer aan haar haren naar binnen en bond haar vast met schoenveters. "Ik ga jou gevangen houden. Jij bent mijn slaafje", zei hij tegen het slachtoffer, waarbij hij onder meer de keel dichtkneep. Hij dreigde haar ook dood te maken. In de nacht die volgde verkrachtte hij de vrouw meerdere malen. C. ontsnapte toen de vrouw erin slaagde noodberichten naar familie en bekenden te sturen. Hij kon worden opgepakt doordat justitie met spoed een dna-onderzoek had ingezet. Zijn sporen werden onder meer gevonden op een sigarettenpeuk. Bijna onafgebroken vast

De 33-jarige Arthur C. heeft vanaf zijn 19de bijna onafgebroken vastgezeten voor geweldsdelicten. Telkens als hij vrij was, pleegde hij weer een misdrijf. Op 28 februari 2017 beroofde hij acht uur na zijn vrijlating alweer een vrouw. Twee dagen later vergreep hij zich aan het slachtoffer in de Provenierswijk. Justitie kwalificeerde Arthur C. als "de nachtmerrie van elke vrouw. De onbekende man die je ongemerkt achtervolgt naar je woning en je daar aanvalt, vernedert en verkracht." Het slachtoffer uit de Provenierswijk heeft 25 duizend euro smartengeld toegekend gekregen.