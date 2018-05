Deel dit artikel:











Feyenoord-volgers geven het seizoen een nipte voldoende FOTO ANP

Met de 2-3 overwinning bij Heerenveen heeft Feyenoord een seizoen met ups en ook diepe downs afgesloten. Na het duel in Friesland lieten drie voetbalkenners hun licht schijnen over het afgelopen seizoen. Over een rapportcijfer waren ze het eens: een nipte voldoende.

Feyenoord eindigde op een vierde plaats in de eredivisie en leed enkele pijnlijke nederlagen tegen bijvoorbeeld NAC en VVV. Toch werd er afgesloten met acht zeges op rij en bekerwinst. Sinclair Bischop, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond, nam met AD-journalist Mikos Gouda, NOS-commentator Arman Avsaroglu en Vincent Schildkamp van FOX Sports het afgelopen seizoen door. Het drietal benoemde de hoogte- en de dieptepunten af gaf dus ook een rapportcijfer. Mede door de bekerwinst, werd dit toch een voldoende. In de video hierboven is de reportage van Sinclair Bischop te bekijken.