Zwaan beschermt nest naast felle brand Foto: MediaTV Het schuurtje staat in brand, een paar meter verder zit de zwaan (rechts). Foto: MediaTV

Een schuurtje in Oostvoorne is maandagmiddag in vlammen opgegaan. Naast de schuur zat een broedende zwaan, die ondanks het vuur het nest bleef beschermen.

Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Ook de zwanen en het nest zijn ongeschonden. De vrijstaande schuur aan de Bollaarsdijk is volledig uitgebrand en ingestort.