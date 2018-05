Jonge Feyenoorders genieten van kamp in Salou

Voor de vijfde keer ging Feyenoord Soccer Schools op voetbalkamp naar Salou. Met 29 kinderen en in totaal bijna zeventig man zat het kamp nagenoeg vol. "Iedere keer is het fantastisch om hier te zijn", meent trainer Ben Wijnstekers.

Wijnstekers is samen met collega-trainer Joeri Krznaric voor de vijfde keer mee naar Spanje. Sommige kinderen gaan met hun ouders al voor het derde of vierde jaar mee. "We doen toch iets goed. En in vergelijking met andere jaren loopt er dit jaar aardig wat talent rond. Dat mag ik misschien niet zeggen, maar het is voor ons als trainer wel nog leuker om mee te werken", spreekt Krznaric.

De kinderen en hun ouders genieten van de week. En de trainers ook. Wijnstekers: "Als je hier staat als landskampioen of als bekerwinnaar is het voor ons ook leuker om te kunnen vertellen dat we op de Feyenoord-manier trainen."

Bekijk hierboven een uitgebreid sfeerverslag van de week in Salou.