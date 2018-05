Doek valt voor Rotterdam Uitdagen

De Rotterdam Uitdagen gaan dit jaar niet door. Het evenement is doorgaans de jaarlijkse aftrap van het culturele seizoen. Maar het bestuur zegt dat het niet lukt om de ruim tachtig culturele instellingen op een lijn te krijgen.

Het evenement is de afgelopen jaren georganiseerd op het Schouwburgplein. Culturele instellingen in Rotterdam gaven dan een voorproefje van hun nieuwe voorstellingen en exposities, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren.

"We komen er gewoon niet uit met de instellingen", vertelt Bernadette Stokvis, bestuurder van de Rotterdam Uitdagen. "We hebben alles op alles gezet, maar de neuzen staan niet dezelfde kant op."

Publiek

"De ene partij wil dat het festival op Zuid plaatsvindt", vervolgt Stokvis. "De ander wil dat het in het centrum wordt georganiseerd." En er zijn meer voorbeelden van het gebrek aan draagvlak. "Zo zijn er ook instellingen die vinden dat we een te jong publiek trekken."

Ook financieel heeft het evenement het moeilijk. "We moesten het met weinig geld doen", vertelt Stokvis. "We konden een aantal podia neerzetten met wat horeca en dat was het. Vervolgens hadden we nauwelijks geld om een goed programma neer te zetten."

Realistisch

Rotterdam Festivals heeft het festival de afgelopen jaren gefinancierd. Daar betreuren ze het besluit om te stoppen. "Het bestuur heeft er heel veel tijd ingestopt, maar ze zien het niet meer zitten", vertelt een woordvoerder van de organisatie.

Of het festival ooit nog wordt georganiseerd, is nog maar de vraag. "We kunnen maar beter realistisch zijn", vervolgt Stokvis. "Je kan beter iets nieuws bedenken dan doorgaan met iets waar niemand op zit te wachten."