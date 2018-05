Unieke prestatie amateurclub Spartaan 20: Onder 13 gaat eredivisie in

Bruno Martins Indi, Luc Castaignos en Denzel Dumfries. Zomaar een greep uit de vele profvoetballers die zijn begonnen bij de Rotterdamse amateurclub Spartaan 20. En de opvolgers lijken zich rap aan te dienen. De Onder 13-1 gaat volgend seizoen eredivisie spelen.

Een unieke prestatie van de club uit Zuid. Het is namelijk het enige amateurteam dat volgend jaar op dit niveau uit zal komen. Dit jaar wordt er nog in twee competities op het hoogste niveau gespeeld bij de O13-pupillen en volgend jaar is er één landelijke topdivisie. Spartaan 20 is daarvoor geplaatst omdat de talenten dit seizoen bij de bovenste vier zijn geëindigd.

RTV Rijnmond volgde de talenten van Spartaan 20 in de thuiswedstrijd tegen PSV Onder 13. Enkele spelers, ouders en de jeugdcoördinator verschenen voor de camera.

De reportage is in de video hierboven te bekijken.