Oeps! Nog steeds vakantie...

Dat voor sommige kinderen de vakantie nog een weekje langer duurt, had maandag niet iedereen door. Een groepje enthousiaste leerlingen kreeg van de wijkagent in Barendrecht heuglijk nieuws: ze hadden nog steeds vrij!

De meivakantie duurt officieel een week, die vastgesteld is door de overheid. Scholen kunnen zelf bepalen om de extra vrije dagen zo in te plannen, dat de kinderen twee weken vrij hebben. Dat was op de school van deze basisschoolleerlingen dus het geval, waardoor zij nog een aantal dagen vakantie kunnen vieren.

De wijkagent heeft de Barendrechtse kinderen terug naar huis begeleid. "Het kan een ieder overkomen."