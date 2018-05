Rotterdamse vrouw overvallen, dagopbrengst meegenomen

Een Rotterdamse vrouw is zondagavond in Rotterdam-Noord overvallen. Haar tas met daarin de dagopbrengst van een restaurant werd buitgemaakt.

De 46-jarige vrouw was net uit de tram gestapt en liep over de Gordelweg, toen ze plotseling van achteren werd vastgepakt. Een man pakte haar zo stevig vast dat ze viel en even buiten bewustzijn raakte.

Toen ze weer bij kwam, was haar tas verdwenen. Daarin zaten haar persoonlijke spullen en de dagopbrengst van een restaurant. De vrouw raakte lichtgewond. Ze hield blauwe plekken en striemen over aan de overval.

De man is spoorloos. Volgens de politie is het onduidelijk of er meerdere mensen betrokken waren bij de overval. Ze zijn op zoek naar getuigen.