Deel dit artikel:











Gevonden lichaam blijkt van overboord geslagen matroos Er werd een aantal dagen naar de matroos gezocht. Foto: MediaTV

Het lichaam dat zondagavond is gevonden in het water aan de Piet Smitkade in Rotterdam, is van de matroos die vorige week overboord sloeg.

De 36-jarige man uit Slowakije viel 30 april in het water van de Nieuwe Maas. Hij was aan het werk op een binnenvaartschip. Er werd die dag naar hem gezocht, maar zonder resultaat. Onder meer boten van de watertaxi, havenpolitie en brandweer hielpen bij de zoektocht. Ook een dag later leverde een zoektocht niets op. Het lichaam van de matroos werd uiteindelijk zondagavond gevonden in de Nieuwe Maas, op dezelfde plek waar eerder gezocht is. Een omstander zag het lichaam in het water liggen en belde de politie.