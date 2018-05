Examenkoorts? RTV Rijnmond zoekt jou!

Doe jij dit jaar eindexamen? Houd RTV Rijnmond dan op de hoogte van alles wat je in die spannende periode meemaakt.

Hoe en waar bereid je je voor? Duik je alleen in de boeken of 'leer' je liever met vrienden? Eet je supergezond of juist bakken chips en chocola?

Worden je ouders gek van je korte lontje? Gieren de zenuwen door je keel of denk je: laat maar, een 5.5 is ook voldoende? Zie je het een beetje positief in, of teken jij alvast voor een herkansing volgend jaar?

En dan de examens zelf: moeilijk of eigenlijk a piece of cake? En waar, o waar vliegt tijdens het examen een dolende duif door de zaal of zijn ze juist deze weken aan het heien? We willen het allemaal weten!

Hoe werkt het?

Als je op Instragram, Twitter of Facebook #RijnmondExamenkoorts gebruikt, maken wij van al dat materiaal dagelijks een Examenblog op onze website. Zo creëren jullie met z'n allen een eigen verhaal over de spannendste weken van 2018.

Niet alleen de kandidaten zelf, maar ook ouders kunnen trouwens meedoen door foto's of filmpjes van hun zwoegende of ultra-relaxte kind te delen via #RijnmondExamenkoorts.

Is dat alles?

Nee, naast alle leerlingen die ons via social media op de hoogte houden, zoeken we drie jongeren die we soms ook op de radio (telefonisch interview) kunnen vragen hoe alles gaat. We komen graag in contact met een 'special reporter' die vmbo-examen doet, met een havo-kandidaat en een vwo'er.

We zijn zeker niet alleen op zoek naar Rotterdamse leerlingen. Woon je op Goeree- Overflakkee, in de Alblasser- of een andere waard, een van de Drechtsteden of nog ergens anders? Laat ook dan van je horen.

Wat moet je doen?

Om 'special examenreporter' te worden hoef je alleen even een mailtje sturen naar internet@rijnmond.nl. Vermeld in de mail je naam, leeftijd, schooltype, mailadres en telefoonnummer. Dan nemen we contact met jou op.

Wil je enkel meebouwen aan de examenblog? Gebruik dan vanaf zaterdag #RijnmondExamenkoorts op social media!