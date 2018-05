Politie arresteert neef van vermoorde Schiedammer Markiet

Rotterdammer Kevin M., die tweeënhalf jaar op de Nationale Opsporingslijst stond, is zondag opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van zijn neef Stuart Markiet.

Het lichaam van de 41-jarige Markiet werd op 22 april 2015 uit het water gehaald van de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg. De Schiedammer werd toen al twee weken vermist.

Uit sectie bleek dat Markiet vermoedelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. Op 26 mei 2015 hield het rechercheteam een 28-jarige Rotterdammer aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Markiet. De man werd weer vrijgelaten, maar is nog steeds verdachte in deze zaak.