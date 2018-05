Staking P&O tijdens Pinksteren van de baan

De staking van P&O Ferries tijdens Pinksteren gaat niet door. Vakbond FNV en P&O Ferries hebben een onderhandelingsakkoord bereikt, dat woensdag voorgelegd wordt aan de werknemers. Een staking tijdens het Pinksterweekend is daarmee van de baan, zegt vakbondsleider Niek Stam.

De onderhandelingen over een nieuwe cao waren eerder nog stukgelopen. De bond eiste onder meer loonsverhoging, een werkgelegenheidsgarantie en het schrappen van bepaalde bezuinigingen op personeel.

Volgens FNV is na de actie van afgelopen donderdag een akkoord bereikt over onder meer een loonsverhoging van 2 procent in 2018 en 2019 en prijscompensatie.

P&O Ferries exploiteert veerdiensten op de Noordzee en het Kanaal en is een van de grootste aanbieders van overtochten van en naar Groot-Brittannië. De nieuwe cao geldt voor ongeveer honderd medewerkers.