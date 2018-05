Vijfhonderd banen in de aanbieding op Banenmarkt XXL

Marissa Poel wil graag weer aan het werk en heeft wat te bieden. Samen met duizenden andere werkzoekenden bezocht ze maandag in Rotterdam de Banenmarkt XXL. En niet zonder reden: op de beurs liggen maar liefst vijfhonderd banen te wachten.

Met de arbeidsmarkt is iets geks aan de hand, legt Sylvia Heisteeg van het Werkgeversservicepunt Rijnmond uit. "Het aantal vacatures overtreft inmiddels het aantal werklozen."

De economie trekt weer aan, maar helaas is er niet voor iedere werkloze een passende baan.

Marissa (52) werkte al zowat een leven lang in de sales. De Rotterdamse somt haar sterkte punten op: veel ervaring, maakt makkelijk contact met mensen en empathisch vermogen. "En competitiedrang. Ik wil nog altijd winnen." Helaas was ze in november de klos tijdens een grote reorganisatie bij haar werkgever. Het ondenkbare gebeurde. Ineens zat ze thuis.

Poel stuurde de nodige brieven, maar nog zonder resultaat. "Ik denk dat veel werkgevers niet voorbij de leeftijd lezen. Dat raakt me wel." Poel is gek op haar vak en doet eigenlijk niets liever. Ze wil zo snel mogelijk weer aan de bak.

Het is niet uitgesloten dat ze dezer dagen raak schiet. De bijna honderd werkgevers op de banenmarkt hebben allemaal minstens vijf vacatures in de aanbieding. Marissa heeft een aantal veelbelovende gesprekken en wordt gevraagd naar haar cv.

Misschien is sales niet het meest gevraagde terrein, maar een aantal andere beroepen is ronduit 'hot' te noemen. Anne-Chris Brouwer van het UWV somt ze op: "Asbestsaneerder, brandwacht, callcentre-medewerker. En die laatste is echt niet alleen verkopen."

Daarmee is de lijst overigens verre van compleet. Vooral in de techniek en de zorg is veel werk te vinden.

Brouwer en Heisteeg willen met de Banenmarkt XXL duidelijk maken dat er meer in de wereld is dan het oude vakgebied. En dat een bescheiden opleiding soms al genoeg is voor een heel nieuw arbeidshoofdstuk.

Voor Marissa Poel en tienduizenden andere werkzoekenden in de Rijnmond-regio is het goed nieuws dat hun perspectieven beteren. Al blijft het voor velen onverminderd improviseren, incasseren en doorzetten. Marissa: "Ik weet dat het goed komt. Alleen niet wanneer."

De

Banenmarkt XXL

is ook dinsdag 8 mei te bezoeken in het World Trade Centre in Rotterdam.