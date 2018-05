Oud-Spartaan en Dordrecht-held Gladon: 'Ik kijk met een groen hart naar de play-offs'

Het is donderdag tijd voor een regioderby met grote belangen. Sparta en FC Dordrecht spelen dan de eerste play-off in de halve finale om een eredivisie-ticket. Heracles-spits Paul Gladon, gehuurd van het Engelse Wolverhampton, speelde voor zowel Dordrecht als Sparta, maar heeft een duidelijke voorkeur voor de Schapenkoppen.

In het seizoen 2013/2014 stond Gladon onder contract bij Sparta en werd hij verhuurd aan FC Dordrecht. In de finale van de play-offs deed hij zijn officiële werkgever vervolgens veel pijn. Hij kopte Dordrecht toen naar de 2-0 tegen Sparta, waardoor de Schapenkoppen promoveerde.

Zondag scoorde Gladon namens Heracles op Het Kasteel ook tegen Sparta. "Dat voelde heel mooi. Ik kwam erin en het publiek begon heel erg naar me te fluiten. Dan is het lekker als je een doelpuntje kunt maken."

Niet geliefd

Door zijn goal in 2014 is Gladon niet geliefd bij de Sparta-supporters. "Ik heb toen voor FC Dordrecht mijn ding gedaan. Daar sta ik nog steeds achter. Dat was ook een heel mooi moment toen, maar voor de supporters van Sparta was dat natuurlijk niet leuk. Ik snap wel dat ze het doen. Alleen, ik kan er ook niks aan doen!

Het was een aparte situatie. Ik zat in de voorbereiding op dat seizoen nog bij Sparta. Voor mijn gevoel kreeg ik geen kans; de trainers zagen het niet in mij zitten. Als je dan aan het einde van het seizoen twintig doelpunten hebt gemaakt en in zo'n finale tegen de mensen die het niet in jou zagen zitten, het zo kan doen, dat was voor mij geweldig. Het was een fantastisch jaar met Dordrecht en een heel mooi moment in mijn carrière."

Groen hart

Gladon is mede door dat succes donderdag en zondag voor FC Dordrecht. "Ik ben zeker weten voor Dordrecht. Ik hoop echt dat ze gaan winnen. Het zal moeilijk worden, maar ik zal wel met een groen hart naar die wedstrijd gaan kijken.

Ik voorspel dan ook dat Dordrecht naar de finale gaat van de play-offs. Ik denk dat ze voor een stuntje kunnen zorgen."

Beluister hierboven heel het gesprek met Paul Gladon. Daar heeft hij het onder andere over zijn huidige werkgever Wolverhampton, dat promoveerde naar de Premier League. En de kansen van Dordrecht tegen Sparta.