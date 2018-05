Varela (oud-Sparta en FC Dordrecht) over play-offs: 'Ik hoop op spektakel en denk dat Sparta wint'

Toni Varela in zijn FC Dordrecht-tijd

Sparta en FC Dordrecht nemen het donderdag in Dordrecht tegen elkaar op in de halve finale van de play-offs om eredivisievoetbal. Toni Varela speelde bij beide clubs en hoopt een spectaculaire wedstrijd, waarin zijn voorkeur uiteindelijk uitgaat naar Sparta.

Varela maakte met Sparta ook play-offs om promotie mee. In de finale van 2013 was toen Roda JC over twee wedstrijden te sterk. Mark-Jan Fledderus scoorde twee vrije trappen en bezegelde het lot van de Spartanen. "Dat blijft nog het meest bij omdat je op zo'n manier je club hebt verlaten. Het mooiste had nog moeten komen."

De klap in 2013 was heel groot. "Je had dat moeten meegemaakt om het te voelen. Elke sportman gaat daar aan onderdoor, als je op zo'n manier je doel niet kan behalen."

Nadat Varela Sparta verliet, ging hij naar FC Dordrecht. Daar speelde hij maar kort en maakte hij het promotiefeestje in Dordrecht niet mee. "Ik ben halverwege weggegaan naar Griekenland. De promotie heb ik niet mee kunnen maken. Het is wel jammer omdat je onderdeel van dat team bent geweest. Maar het was wel mooi om te zien van een afstand."

Sparta als favoriet

Varela hoopt donderdag en zondag vooral een leuke wedstrijd te zien. "Ik hoop op spektakel en ik denk dat wedstrijden tussen deze clubs ook garantie op spektakel geven. Je weet dat Dordt niks te verliezen heeft, en Sparta alles. Dit zijn play-off wedstrijden en dat zijn moeilijke wedstrijden. De vorm van de dag gaat denk ik de doorslag geven. Het is puur mentaliteit. Als dat aanwezig is, dan komt kwaliteit boven drijven.

Voor de vorige ronde had ik een zekerheidje op Sparta. Maar na de stunt van FC Dordrecht tegen Cambuur heb ik toch wel gezien dat zij kunnen knokken en terug kunnen komen. Maar ik hou het toch op Sparta."

Beluister hierboven hierboven heel het gesprek met Toni Varela, waar hij ook vertelt over zijn avonturen in Oostenrijk en Koeweit en over zijn toekomst.